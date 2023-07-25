В Приднестровье прошла плановая тренировка российских военных

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Приднестровье провели плановую тренировку, которая включала огневую подготовку и занятия по радиационной защите, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"С российскими военнослужащими в Приднестровье были проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки", - говорится в сообщении,.

"Личный состав выполнил нормативы по следующим дисциплинам: огневой, тактической, физической, инженерной подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин", - добавили в ЗВО.

"Особое внимание при проведении контрольных занятий уделили вновь прибывшим военнослужащим на контрактной основе", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что контрольные занятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск ЗВО.