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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Приднестровье прошла плановая тренировка российских военных

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Приднестровье провели плановую тренировку, которая включала огневую подготовку и занятия по радиационной защите, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"С российскими военнослужащими в Приднестровье были проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки", - говорится в сообщении,.

"Личный состав выполнил нормативы по следующим дисциплинам: огневой, тактической, физической, инженерной подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин", - добавили в ЗВО.

"Особое внимание при проведении контрольных занятий уделили вновь прибывшим военнослужащим на контрактной основе", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что контрольные занятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск ЗВО.

ЗВО Приднестровье
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