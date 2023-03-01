Премьер Молдавии допустил подписание долгосрочных контрактов на поставку газа из Румынии

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Молдавия думает о заключении долгосрочных контрактов на поставку газа и электроэнергии из Румынии с целью диверсификации источников поставок, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Николаем Чукэ в Бухаресте.

Речан, который находится в Румынии со своим первым зарубежным визитом, сообщил, что в ходе переговоров в Бухаресте вопросы энергетики были в центре внимания. Он отметил, что обсудил с румынским премьером развитие стратегического партнерства с Румынией в области энергетики, в том числе с точки зрения привлечения румынских инвестиций. Он уверен, что эта область "обладает большим потенциалом для развития".

"Мы обсудили вопросы содействия заключению долгосрочных контрактов на закупку электроэнергии и газа у румынских энергокомпаний с целью диверсификации источников поставок и укрепления безопасности левобережья Прута", - сказал Речан.

По его словам, в прошлом году Румыния уже оказала критически важную помощь Молдавии, когда республика из-за военных действий на Украине лишилась источника поставок электроэнергии.

"Еще один пример твердой поддержки (со стороны Румынии) - это трубопровод Яссы-Кишинев, который используется сейчас и служит решающим фактором в обеспечении альтернативы (российскому газу - "ИФ") потребителям в Молдавии", - подчеркнул молдавский премьер.

С 1 октября 2022 г. "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн. м3 газа в сутки при потребностях в 8,06 млн. м3. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. Весь зимний период "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн. куб. метров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого объема для этого времени года. Остальной газ Молдавия покупает на спотовом рынке или берет из хранилищ в Румынии и Украине, сделав запасы осенью. При этом основная часть газа поступает по новому газопроводу Яссы-Унгены-Кишинев.

С 4 декабря Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 60% потребностей правого берега в электроэнергии. Остальные потребности в электроэнергии Молдавия покрывает за счет внутреннего производства (около 25%) и покупает в Румынии.

С 1 марта молдавская государственная компания Еnergocom продлила еще на один месяц - до конца марта - договор на приобретение электроэнергии от Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровском регионе и принадлежащей российской группе "Интер РАО". Согласно договору, Energocom купит у МГРЭС порядка 244 тыс. МВтч по прежней цене - $73/МВтч. Это составит 88% от недостающей электроэнергии. Остальное Energocom продолжит закупать у румынской компании SN Nuсlearelectrica SA - 30 МВтч днем и 10 МВтч ночью.