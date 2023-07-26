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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Заседание глав МИД стран ОИС по акциям с сожжением Корана пройдет на следующей неделе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Внеочередная встреча министров иностранных дел государств Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященная инцидентам с сожжением Корана в двух скандинавских странах, запланирована на 31 июля, сообщил представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

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"По совместному предложению министров иностранных дел Ирана и Ирака (...) организация (ОИС - ИФ) согласовала проведение внеочередной встречи министров иностранных дел в понедельник, 31 июля. На ней будет обсуждаться вопрос об оскорбления Священного Корана в Швеции и Дании", - цитирует Канаани иранское информагентство ИРНА.

В сообщении отмечается, что с инициативой проведения встречи выступил глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан в ходе телефонных переговоров со своими коллегами из ряда исламских стран, включая Турцию и Кувейт.

Накануне акции с сожжением Корана прошли в Копенгагене у посольств Египта и Турции.

На прошлой неделе власти Ирака также призвали мусульманские страны отреагировать на акции с сожжением Корана. Ситуация осложнилась после того, как в ответ на разрешение полиции Стокгольма на проведение акции, в ходе которой планировалось сжечь Коран, протестующие в Багдаде предприняли штурм посольства Швеции. Премьер Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани принял решение о высылке из страны шведского посла и об отзыве временного поверенного в делах Ирака из Стокгольма. В пятницу и в понедельник акции с сожжением Корана имели место у посольства Ирака в Копенгагене.

Организация исламского сотрудничества
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