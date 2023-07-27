Премьер-министр Швеции обеспокоен возможными новыми акциями по сожжению священных книг

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил обеспокоенность в связи с тем, что полиция может разрешить очередные акции по сожжению священных книг, передает АР.

По его словам, в полицию поступило несколько заявок с просьбой разрешить сжечь религиозные книги на следующей неделе. Он выразил опасение, что это может еще больше усилить напряженность с мусульманским миром.

Кристерссон сказал, что "серьезно обеспокоен" потенциальным возникновением новой волны случаев осквернения Корана.

"Полиция принимает такие решения, не я. В случае, если они выдадут соответствующие разрешения, нам предстоят дни, когда, очевидно, могут произойти серьезные события", - предупредил премьер.

Правительство создало рабочую группу из сотрудников служб безопасности по разработке мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём со своей стороны заявил, что нет быстрого решения, чтобы охладить антишведские настроения в мусульманском мире.

"Наша основная и самая важная задача - защищать шведские интересы и безопасность шведов как здесь, так и за рубежом", - отметил он.

На прошлой неделе Багдад призвали мусульманские страны отреагировать на акции с сожжением Корана в скандинавских странах. Ситуация осложнилась после того, как в ответ на разрешение полиции Стокгольма на проведение акции, в ходе которой планировалось сжечь Коран, протестующие в Багдаде предприняли штурм посольства Швеции. Премьер Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани принял решение о высылке из страны шведского посла и об отзыве временного поверенного в делах Ирака из Стокгольма. 21 июля и 24 июля Коран жгли у здания посольства Ирака в Копенгагене.

25 июля участники антиисламских акций сожгли Коран у посольств Египта и Турции в Копенгагене.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) созывает 31 июля внеочередную встречу министров иностранных дел государств-участниц, посвященную инцидентам с сожжением Корана в Швеции и Дании. С инициативой проведения встречи выступил глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан в ходе телефонных переговоров со своими коллегами из ряда исламских стран.

AP напоминает, что в Швеции нет закона, запрещающего сожжение или осквернение Корана и других священных книг. Полиция обычно выдает разрешения на проведение таких протестов в случае, если сочтет, что эти публичные собрания не приведут к крупным беспорядкам, а также не представят риска общественной безопасности.