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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Копенгагене прошли акции с сожжением Корана у посольств Египта и Турции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Антиисламские акции, участники которых сожгли Кораны, состоялись во вторник у посольств Египта и Турции в Копенгагене, сообщает международная пресса.

По данным СМИ, власти Дании, а также Швеции выразили сожаление в связи с сожжением исламских священных текстов, но отметили, что сделать ничего не могли, указав на право на свободу слова и мирный характер протеста.

Накануне МИД Ирака призвал руководство ЕС "срочно пересмотреть, что оно называет свободой слова", а Турция охарактеризовала происходящее "достойным презрения нападением" на Коран и призвала власти Дании принять необходимые меры, чтобы подобные проявления ненависти в отношении ислама не повторялись.

На прошлой неделе власти Ирака призвали мусульманские страны отреагировать на акции с сожжением Корана в скандинавских странах. Ситуация осложнилась после того, как в ответ на разрешение полиции Стокгольма на проведение акции, в ходе которой планировалось сжечь Коран, протестующие в Багдаде предприняли штурм посольства Швеции. Премьер Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани принял решение о высылке из страны шведского посла и об отзыве временного поверенного в делах Ирака из Стокгольма. В пятницу и в понедельник акции с сожжением Корана имели место у здания посольства Ирака в Копенгагене.

Дания Копенгаген Египет Турция
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