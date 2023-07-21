Шведских дипломатов временно отзовут из Ирака

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - МИД Швеции решил временно отозвать шведских дипломатов из Багдада в Стокгольм из соображений безопасности, сообщают западные СМИ.

Это решение было принято после того, как 20 июля в Багдаде у посольства прошла акция протеста против осквернения Корана в Стокгольме. Протестующие штурмовали дипмиссию и подожгли ее. МИД Ирака осудил действия демонстрантов.

МИД Саудовской Аравии 21 июля объявил о намерении передать поверенному в делах Швеции ноту протеста с требованием к шведским властям немедленно принять необходимые меры "для прекращения позорных действий", цитируют западные СМИ.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сообщил, что посла Швеции вызвали в министерство, чтобы выразить осуждение в связи с разрешением протестов у посольства Ирака в Стокгольме и повторяющимся осквернением Корана и предупредить Швецию о последствиях подобных действий.

Ранее глава МИД Ирака Фуад Хусейн обсудил по телефону с коллегами из Турции, Ирана и Иордании возможность созыва экстренной встречи Организации исламского сотрудничества на министерском уровне, чтобы выработать четкие меры по противодействию оскорблениям Корана.

20 июля премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани распорядился выслать шведского посла после того, как власти Швеции разрешили акцию с сожжением Корана. Кроме того, он отозвал из Швеции поверенного в делах Ирака. Стокгольм предупредили о возможном разрыве дипломатических отношений, если в Швеции акция с сожжением Корана повторится.

Также 20 июля в Стокгольме демонстранты затоптали и порвали Коран у посольства Ирака протестующие затоптали Коран и частично порвали его.

В конце января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан с одобрения шведских властей провел акцию у здания посольства Турции в Стокгольме, на которой сжег Коран.