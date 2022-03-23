РФ может пересмотреть решения по энергопереходу из-за перемен в геополитике и экономике

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Решения России по энергопереходу могут быть пересмотрены в связи с происходящими в текущий момент геополитическими и экономическими изменениями. Такая информация содержится в ответах вице-премьера Александра Новака на вопросы депутатов Госдумы, с которыми ознакомился "Интерфакс".

"В связи с происходящими в текущий момент геополитическими и экономическими изменениями заложенные ранее в стратегических документах решения по энергопереходу могут потребовать пересмотра и переориентирования", - говорится в материалах.

Там отмечается, что ряд ключевых решений по энергопереходу заложен в Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года и Стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.