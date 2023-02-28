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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Страны ЕС объединят усилия по разработке новых проектов ядерной энергетики

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Одиннадцать стран Евросоюза заявили о желании "усилить европейское сотрудничество" в ядерной энергетике для разработки "новых проектов" с учетом атомной энергии в декарбонизации экономики. Об этом пишет Le Figaro, ссылаясь на итоговую декларацию министров энергетики этих государств.

Декларация была подписана после двухдневного неформального Совета ЕС в Стокгольме, на котором обсуждались вопросы телекоммуникаций, транспорта и энергетики.

Из заявления следует, что Франция, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Финляндия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия и Словения соглашаются "поддерживать новые ядерные проекты", основанные, в частности, "на инновационных технологиях", а также "эксплуатацию существующих электростанций".

Le Figaro указывает на инициативную роль Франции в развитии такой перспективы.

27 февраля член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила журналистам в Стокгольме, что за год в энергетической системе Европы произошли значительные изменения, и ЕС существенно сократил свою зависимость от российских энергоисточников.

При этом она призвала не останавливаться на достигнутом и продолжать "работу по диверсификации, внедрению возобновляемых источников энергии, сокращению спроса на энергию и по ее хранению".

Евросоюз Франция Швеция Стокгольм Кадри Симсон
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