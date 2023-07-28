США сняли санкции с экс-менеджера "Роснефти" Касимиро

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - США сняли санкции с бывшего первого вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, который был включен в SDN List как президент Rosneft Trading S.A., сообщило OFAC.

Касимиро находился в "черном списке" с февраля 2020 года. Тогда США обвинили Rosneft Trading в поставках нефти, добытой венесуэльской PDVSA, в Западную Африку и Азию, в нарушение действующих американских санкций. "Роснефть" тогда обещала оспорить в суде эти санкции.