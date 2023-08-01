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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Эр-Рияд потребовал от Дании не допускать акций с сожжением Корана

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в телефонной беседе с министром иностранных дел Дании Ларсом Расмуссеном осудил акции, на которых ультраправые активисты сжигают Коран и призвал Копенгаген принять меры для предотвращения подобных инцидентов, передает "Аль-Арабийя".

Саудовский министр призвал власти Дании "немедленно принять меры, чтобы положить конец таким экстремистским действиям, которые провоцируют мусульман по всему миру". Он добавил, что "экстремисты используют свободу слова для разжигания ненависти".

"И единственные, кто получает преимущество от таких действий, это экстремисты", - сказал он.

Расмуссен осудил акты с сожжением Корана.

В Дании в последние недели проходят многочисленные акции при участии ультраправых националистов, которые прилюдно сжигают священную для мусульман книгу.

МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд Саудовская Аравия Копенгаген Дания Ларс Расмуссен
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