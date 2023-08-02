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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Брестские десантники проходят совместную подготовку с бойцами группы "Вагнер"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащие 38-й отдельной Брестской десантно-штурмовой бригады проходят совместную подготовку с бойцами группы "Вагнер", сообщил в среду белорусский гостелеканал СТВ.

"У нас на сегодня силы специальных операций ежедневно продолжают выполнять задачу по обучению именно личного состава. Этот год показывает, что мы достигли хорошего уровня. Плюс контрольные и совместные занятия с ЧВК "Вагнер" нам тоже показывают, что надо менять", - заявил в эфире телеканала командующий силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко.

"Мы сделали определенный срез и определили совместную программу подготовки именно в рамках штурмовых групп, действия групп в населенных пунктах", - добавил военачальник.

Брест Вагнер Белоруссия
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