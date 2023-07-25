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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Минске заявили, что "Вагнер" делится опытом с внутренними войсками Белоруссии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бойцы ЧВК "Вагнер" приступили к совместной подготовке с военнослужащими внутренних войск Белоруссии, заявил заместитель командующего внутренними войсками республики Сергей Гребенников.

"Мероприятия тактической и тактико-специальной подготовки уже проводятся во внутренних войсках с ЧВК "Вагнер", - приводит слова Гребенникова госагентство БелТА.

Он отметил, что бойцы "Вагнера" делятся "своим боевым опытом в различных сферах: применение БПЛА, снайперского оружия, средств РЭБ".

По словам Гребенникова, представители ЧВК "Вагнер" "готовы поделиться своим опытом с нашими спецподразделениями". "И мы работаем с ними над подготовкой наших бойцов", - добавил он.

Ранее в июле сообщалось, что бойцы "Вагнера" провели совместные тренировки с белорусскими военными на полигоне Брестский.

Вагнер Белоруссия
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