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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Белорусские военные провели тренировку с бойцами "Вагнера"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Белорусские военные прошли сборы с бойцами группы "Вагнер", сообщил в воскресенье гостелеканал СТВ.

По его данным, четырехдневный курс тактико-специальной подготовки прошли военнослужащие сил спецопераций на полигоне Брестский. Уточняется, что это были совместные тренировки с бойцами "Вагнера".

В Минобороны Белоруссии главной задачей сборов назвали "получение опыта ведения боевых действий в современных конфликтах", говорится в сообщении.

"Тренировки проходят с учетом СВО. Упор на вопросы организации взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения, применения беспилотников в интересах разведки и не только. Отрабатываются тактические приемы перемещения на поле боя в условиях интенсивного огня, а также психологическая подготовка военных", - уточнили в военном ведомстве.

Белоруссия Вагнер
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