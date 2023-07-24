Глава МВД Белоруссии встретился с представителями группы "Вагнер"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии в понедельник.

"На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами", - говорится в сообщении.

Там отметили, что стороны выработали четкий план действий и обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения.

Как отметил министр, ввиду непростой ситуации у границ республики особенно важно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы.

По словам Кубракова, практический опыт представителей "Вагнера", который уже перенимают белорусские бойцы, имеет огромное значение.