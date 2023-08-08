Литва усилит военный контингент на границе с Белоруссией

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - МВД и погранслужба Литвы направят дополнительные силы на границу с Белоруссией, сообщил командующий Службы охраны государственной границы Литвы Рустам Любаев.

"Совместно с МВД мы сейчас рассматриваем возможность увеличения наших возможностей на границе с Беларусью, то есть выделение дополнительных сотрудников", - сказал Любаев, которого цитирует портал Lrytas.lt.

"Соответствующие решения приняты, в ближайшее время планируем увеличить наш контингент на границе с Беларусью", - добавил он.

"В настоящее время ситуация на государственной границе с Беларусью и Российской Федерацией стабильно сохраняет напряженность. Вероятность провокаций высока, учитывая, что в настоящее время наемники "Вагнера" дислоцируются в Беларуси, но на данный момент особых провокаций или дополнительной активности на границе с Беларусью и Российской Федерацией мы не наблюдаем", - отметил глава литовской погранслужбы.

Он добавил, что проходящие вблизи литовских границ военные учения, в которых также участвуют бойцы "Вагнера", "не имеют большого масштаба, и не представляют для нас сегодня значительной угрозы".

"Меры, которые сейчас применяются на нашей границе с Беларусью, адекватны ситуации. Есть планы развертывания, мы можем в очень короткие сроки перебросить дополнительные силы для реагирования на ситуацию на границе", - подчеркнул Любаев.

Он уточнил, что "в случае обострения ситуации на государственной границе есть возможность активировать план прикрытия, согласно которому на помощь пограничникам придут литовская армия, литовская полиция и другие структуры".