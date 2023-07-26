ЕС согласовал на уровне постпредов пакет санкций против Белоруссии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза согласовали введение нового пакета санкций в отношении Белоруссии, сообщается в среду в твиттер-аккаунте председательства Испании в Совете ЕС.

"Меры включают списки физических и юридических лиц", - говорится в сообщении. В нем указывается, что санкции - реакция на события в самой Белоруссии, а также на украинский кризис.

Теперь, после одобрения постпредами, ЕС предстоит провести окончательное утверждение ограничительных мер. Затем санкционный список опубликуют в Официальном журнале Евросоюза.

Ранее стало известно, что Евросоюз подготовил в отношении Белоруссии пакет ограничений, который включает в себя секторальные санкции на продукцию военного и двойного назначения, оружие, амуницию, авиационную продукцию и технологии. Отмечалось, что новые меры аналогичны введенным ранее против России и призваны блокировать поставку через Белоруссию в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Как сообщалось, 18 июля издание Politico сообщило, что Евросоюз намерен утвердить санкции против Белоруссии в военной сфере. "По словам двух дипломатов, пакет будет включать ограничения на боевую технику, в том числе на авиационные части. Конкретные пункты будут затрагивать санкции против России - как попытка пресечь военные поставки, незаконно осуществляемые через Белоруссию в Россию", - писало издание.

Кроме того, европейские дипломаты обсуждали возможность вывести белорусские удобрения из-под санкций ЕС.

Ранее ЕС принял шесть пакетов антибелорусских санкций.