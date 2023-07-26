Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

ЕС согласовал на уровне постпредов пакет санкций против Белоруссии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза согласовали введение нового пакета санкций в отношении Белоруссии, сообщается в среду в твиттер-аккаунте председательства Испании в Совете ЕС.

"Меры включают списки физических и юридических лиц", - говорится в сообщении. В нем указывается, что санкции - реакция на события в самой Белоруссии, а также на украинский кризис.

Теперь, после одобрения постпредами, ЕС предстоит провести окончательное утверждение ограничительных мер. Затем санкционный список опубликуют в Официальном журнале Евросоюза.

Ранее стало известно, что Евросоюз подготовил в отношении Белоруссии пакет ограничений, который включает в себя секторальные санкции на продукцию военного и двойного назначения, оружие, амуницию, авиационную продукцию и технологии. Отмечалось, что новые меры аналогичны введенным ранее против России и призваны блокировать поставку через Белоруссию в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Как сообщалось, 18 июля издание Politico сообщило, что Евросоюз намерен утвердить санкции против Белоруссии в военной сфере. "По словам двух дипломатов, пакет будет включать ограничения на боевую технику, в том числе на авиационные части. Конкретные пункты будут затрагивать санкции против России - как попытка пресечь военные поставки, незаконно осуществляемые через Белоруссию в Россию", - писало издание.

Кроме того, европейские дипломаты обсуждали возможность вывести белорусские удобрения из-под санкций ЕС.

Ранее ЕС принял шесть пакетов антибелорусских санкций.

ЕС Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Молдавия высылает две трети сотрудников посольства РФ

Банки Молдавии перестали работать с "Юнистримом"

Дипломатическое противостояние

Москва пообещала ответить на сокращение численности персонала посольства в Кишиневе

Москва пообещала ответить на сокращение численности персонала посольства в Кишиневе

Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах страны

Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах страны
Дипломатическое противостояние

МИД Молдавии решил сократить численность персонала российского посольства

Что случилось этой ночью: среда, 26 июля

Блинкен назвал решение об отставке Цинь Гана суверенным делом Китая

Блинкен назвал решение об отставке Цинь Гана суверенным делом Китая

США и их партнеры не смогли согласовать план обучения украинских пилотов на F-16

США и их партнеры не смогли согласовать план обучения украинских пилотов на F-16

Шойгу прибыл в Северную Корею

Совет ЕС принял закон о декарбонизации морского транспорта

Совет ЕС принял закон о декарбонизации морского транспорта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });