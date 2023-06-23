Глава Белорусской железной дороги попал в санкционный список ЕС
Евросоюз также ввел санкции против председателя Государственного военно-промышленного комитета республики
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус включены в 11-й пакет санкций Европейского союза в отношении России, сообщается в пятницу в Официальном журнале ЕС.
Евросоюз в пятницу принял 11-й пакет санкционных мер в отношении России, всего в санкционные списки ЕС были включены 71 физическое лицо и 33 структуры.