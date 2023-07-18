Страны ЕС неофициально согласовали санкции против Белоруссии в военной сфере

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен утвердить санкции против Белоруссии в военной сфере, они уже неформально согласованы, сообщает во вторник издание Politico.

"Страны ЕС неофициально согласились на пакет военных санкций в отношении Белоруссии", - сообщили изданию три дипломата Евросоюза.

"По словам двух дипломатов, пакет будет включать ограничения на боевую технику, в том числе на авиационные части. Конкретные пункты будут затрагивать санкции против России - как попытка пресечь военные поставки, незаконно переправляемые через Белоруссию в Россию", - пишет издание.

Politico отмечает, что эти переговоры были "отделены от другой дискуссии о том, как полностью согласовать санкции в отношении Белоруссии с санкциями против Москвы. Эти переговоры зашли в тупик из-за стремления вывести белорусские удобрения из-под санкций ЕС".

Ожидается, что Европейская комиссия направит дипломатам Евросоюза текст санкций уже в среду, после чего этот пакет может быть одобрен на следующей неделе, пишет издание.