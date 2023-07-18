Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Страны ЕС неофициально согласовали санкции против Белоруссии в военной сфере

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен утвердить санкции против Белоруссии в военной сфере, они уже неформально согласованы, сообщает во вторник издание Politico.

"Страны ЕС неофициально согласились на пакет военных санкций в отношении Белоруссии", - сообщили изданию три дипломата Евросоюза.

"По словам двух дипломатов, пакет будет включать ограничения на боевую технику, в том числе на авиационные части. Конкретные пункты будут затрагивать санкции против России - как попытка пресечь военные поставки, незаконно переправляемые через Белоруссию в Россию", - пишет издание.

Politico отмечает, что эти переговоры были "отделены от другой дискуссии о том, как полностью согласовать санкции в отношении Белоруссии с санкциями против Москвы. Эти переговоры зашли в тупик из-за стремления вывести белорусские удобрения из-под санкций ЕС".

Ожидается, что Европейская комиссия направит дипломатам Евросоюза текст санкций уже в среду, после чего этот пакет может быть одобрен на следующей неделе, пишет издание.

Евросоюз Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды

Крупнейший в мире айсберг дрейфует вдоль Антарктиды со скоростью 150 км в месяц

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует 40-градусную жару во многих частях мира

Объем денежных переводов в Грузию в I полугодии вырос на треть

Объем денежных переводов в Грузию в I полугодии вырос на треть

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Лавров и глава МИД Турции обсудили альтернативы "зерновой сделке"

Поставки трубопроводного газа в Китай в мае обновили исторический рекорд

Поставки трубопроводного газа в Китай в мае обновили исторический рекорд

Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку

Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками

В Кремле заявили, что продолжение "зерновой сделки" без РФ сопряжено с рисками
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об "ударе возмездия" по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });