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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Что случилось этой ночью: пятница, 4 августа

Просьба президента Нигера о поддержке, работа ПВО в нескольких районах Крыма, отказ Трампа от признания вины по делу о беспорядках после выборов президента

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Нигера обратился за поддержкой к США и международному сообществу. Мохамед Базум попросил помочь в восстановлении конституционного порядка в стране.

- Системы ПВО сработали в нескольких районах Крыма. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 10 дронов, еще три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Повреждений и пострадавших нет.

- Трамп в суде не признал вину по делу о беспорядках после выборов президента в 2020 году. Ему зачитали обвинения по четырем пунктам, в том числе в "сговоре с целью воспрепятствования официальной процедуре" и "сговоре с целью обмануть США".

- Два человека погибли под оползнем в горном курорте Шови в Грузии. Из зоны бедствия вывезли 70 людей, еще 152 человека находятся в безопасном месте. Спасатели не могут связаться с 50 отдыхающими.

- Мосгорсуд утвердил приговор экс-полковнику Захарченко за взятки в размере 1,4 млрд рублей. Суд также оставил без изменений приговор двоим соучастникам Захарченко и прекратил одно уголовное дело в связи со смертью другого фигуранта.

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