Запуск корабля Crew Dragon-7 с космонавтом Борисовым к МКС перенесли на 25 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Константином Борисовым в составе экипажа к Международной космической станции (МКС) перенесен с 21 на 25 августа для завершения предстартовой подготовки, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Планируемая дата старта миссии NASA и SpaceX Crew-7 к Международной космической станции теперь - 25 августа в 03:49 по времени Восточного побережья США (10:49 мск)", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

Стыковка корабля со станцией намечена на 26 августа в 02:45 по времени Восточного побережья США (09:45 мск).

Резервными датами старта назначены 26 и 27 августа.

По данным ведомства, космический корабль будет запущен со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Вместе с Борисовым на станцию отправятся астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", прибывший на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.