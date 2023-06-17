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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Российского космонавта Борисова официально назначили в экипаж миссии Crew-7 к МКС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов официально назначен в экипаж миссии корабля Crew Dragon-7 к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов полетит к орбитальной лаборатории в рамках седьмой регулярной миссии SpaceX по контракту с NASA", - говорится в сообщении на сайте управления.

Вместе с Борисовым на станцию отправятся астронавт NASA Жасмин Могхбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

По данным американского космического ведомства, запуск космического корабля Crew Dragon к МКС в рамках миссии Crew-7 запланирован на середину августа. Космический аппарат будет запущен с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС.

По данным госкорпорации, "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

NASA МКС Константин Борисов
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