Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:55

Казахстан ввел ограничения на вывоз нефтепродуктов до середины января 2023 г.

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Запрет на вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов, который истек в мае, вновь введен в Казахстане на шесть месяцев, следует из совместного приказа министра энергетики Казахстана и других ведомств о вопросах вывоза нефтепродуктов.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (...), за исключением смазочных масел (...), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в приказе.

Запрет вводится с 12 июля 2022 года.

Как сообщалось, введенный в ноябре 2021 года запрет на вывоз нефтепродуктов (дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов) автотранспортом истек 21 мая 2022 года. Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что мораторий будет продлен еще на полгода.

Казахстан бензин дизтопливо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два полицейских были ранены во время стрельбы в американской Филадельфии

Два полицейских были ранены во время стрельбы в американской Филадельфии

Что случилось этой ночью: вторник, 5 июля

Япония запретила импорт золота из РФ, а также оказание аудиторских и консалтинговых услуг

Япония выразила протест КНР из-за захода китайских кораблей в воды близ спорных островов

Япония выразила протест КНР из-за захода китайских кораблей в воды близ спорных островов

Задержан подозреваемый в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Полиция США назвала имя подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Полиция США назвала имя подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

В пяти регионах Италии объявили режим ЧС из-за рекордной засухи

В пяти регионах Италии объявили режим ЧС из-за рекордной засухи

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго

Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт

Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт

Эйфелева башня нуждается в глобальном ремонте

Эйфелева башня нуждается в глобальном ремонте
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });