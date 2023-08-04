Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили признаков минирования на крыше ЗАЭС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ проверили крышу третьего и четвертого энергоблоков на Запорожской АЭС и турбинный зал станции и не нашли там следов минирования, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Агентство продолжит запрашивать разрешения отправить людей для инспекции крыш еще четырех энергоблоков ЗАЭС.

3 августа российские военные объявляли режим прекращении огня на время ротации специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. В составе новой группы специалистов прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Инспекторы агентства дежурят на АЭС с 1 сентября, периодически меняясь.

В июле после заявлений о том, что территория ЗАЭС или крыши ее зданий могут быть заминированы, МАГАТЭ стала добиваться расширения допуска своих сотрудников на разные участки этой территории и в помещения станции и стали проводить дополнительные обходы в поисках мин, взрывчатки или тяжелой военной техники. Пока ничего подобного они не обнаружили.