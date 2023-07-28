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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили мин в рабочих зонах Запорожской АЭС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Комиссия МАГАТЭ в ходе инспекции в четверг не обнаружила взрывных устройств в рабочих зонах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.

"Комиссия МАГАТЭ осмотрела территорию станции на предмет наличия взрывных устройств и мин. Было отфиксировано, что они в рабочих зонах, в рабочих пространствах не были обнаружены", - подчеркнул Лихачев.

По словам Лихачева, накануне миссия МАГАТЭ также замерила радиационный фон, который "соответствует природному".

"Также специалистами МАГАТЭ были осмотрены гидротехнические сооружения. Отфиксирован уровень воды в охладителе", - отметил глава "Росатома", подчеркнув, что он является достаточным.

"Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное", - сказал Лихачев.

Глава "Росатома" подчеркнул, что российская сторона "и дальше будет поддерживать активное участие инспекторов МАГАТЭ в контроле за состоянием станции".

"Со своей стороны сделаем все не только для обеспечения безопасной работы персонала, но и для социального развития Энергодара - города запорожских атомщиков", - сказал Лихачев.

Он выразил уверенность, что "совместными усилиями с Росгвардией и Вооруженными силами РФ мы обеспечим безопасное существование Запорожской атомной станции".

Неделю назад МАГАТЭ сообщало, что эксперты агентства провели на ЗАЭС дополнительные инспекции, однако отмечалось, что их не допустили к крышам реакторов.

"Эксперты МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на Запорожской АЭС за последнюю неделю, пока что не было обнаружено какой-либо тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин, однако они все еще ожидают предоставления доступа к крышам зданий реакторов", - приводятся в опубликованном 20 июля заявлении МАГАТЭ слова главы агентства Рафаэля Гросси.

Алексей Лихачев ЗАЭС МАГАТЭ Росатом
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