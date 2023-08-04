Спецпредставитель КНР примет участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду на консультации по мирному урегулированию на Украине, говорится в заявлении, распространенном представителем китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбином.

"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса на Украине", - заявил представитель МИД КНР.

Ли Хуэй в мае посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж, Брюссель и Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Встреча в Джидде (Саудовская Аравия) состоится 5-6 августа.