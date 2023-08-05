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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В ЕС не исключают после встречи в Джидде консультаций глав государств по Украине

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Одним из выводов первого дня консультаций в Джидде по мирному урегулированию на Украине является возможность такой встречи на уровне лидеров государств, заявил источник из институтов ЕС.

"До конца года встреча глав государств представляется вероятной, хотя вопрос о сроках пока не ставится", - сообщил европейский дипломат в субботу журналистам в Брюсселе.

Он также отдельно указал на участие КНР в двухдневных консультациях на уровне советников по безопасности.

"Китай принял активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне", - отметил собеседник СМИ.

В Саудовской Аравии в субботу начались консультации вокруг мирного урегулирования на Украине, в которых принимают участие представители около 30 стран мира. Переговоры проходят в городе Джидда.

Власти Саудовской Аравии заявили, что "ожидают, что эта встреча внесет вклад в укрепление диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями и координации на международном уровне по путям урегулирования кризиса в результате политических и дипломатических усилий".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за переговорами по Украине, которые проведет Саудовская Аравия.

В конце июня аналогичная встреча прошла в столице Дании Копенгагене. В ней, в частности, приняли участие Бразилия, Индия, Турция и ЮАР, а также США, Украина и еще ряд западных стран.

Бразилия КНР ЕС Китай
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