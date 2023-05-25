В Брюсселе сообщили о консультациях по Украине со спецпредставителем Китая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Заместитель генсекретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Энрике Мора принял в Брюсселе спецпредставителя правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэя, сообщается в коммюнике ЕВС.

"Заместитель генерального секретаря подчеркнул, что восстановление справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом имеет жизненно важное значение для ЕС", - говорится в документе.

Мора приветствовал (...) "недавнее взаимодействие Китая с Украиной, в том числе на уровне лидеров" и подтвердил что "Европейский союз привержен поддержке Украины в долгосрочной перспективе".

В ЕС заявили об ожидании, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН "будет играть конструктивную роль и использовать любую возможность для защиты и продвижения Устава ООН и международного права, а также помнить о необходимости уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности".

"Обе стороны договорились оставаться на связи и продолжать работу по установлению прочного мира на Украине", - сказано в коммюнике ЕВС.

Ожидается, что 26 мая Ли Хуэй проведет в Москве консультации по украинской проблематике.