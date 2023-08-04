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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Производитель электрогрузовиков Nikola ухудшил годовой прогноз и объявил об уходе CEО

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков Nikola Corp. получил во втором квартале чистый убыток и выручку лучше ожиданий, но понизил годовой прогноз и объявил об уходе главного исполнительного директора компании Михаэля Лошеллера.

Чистый убыток компании увеличился до $217,8 млн со $173 млн за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе. Убыток в расчете на акцию снизился до 20 центов с 41 цента, что обусловлено существенным увеличением числа акций в обращении.

Выручка снизилась на 14,9% – до $15,4 млн с $18,1 млн.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал прибыль на уровне 22 цента на акцию, выручку - $15 млн.

Количество произведенных грузовиков упало на 34% – до 33 с 50, а объем поставок сократился на 6,3% – до 45 с 48.

Nikola теперь ожидает в 2023 году выручку в размере $100-130 млн против прогнозировавшихся в мае $140-200 млн. Прогноз относительно поставок грузовиков был пересмотрен до 300-400 штук с 375-500 ранее.

Лошеллер уходит в отставку с поста CEO немедленно в связи с семейными обстоятельствами и возвращается в Европу. Однако он останется в Nikola в качестве консультанта до сентября, сообщается в заявлении автопроизводителя. Его преемником станет председатель совета директоров Стив Гирски.

Котировки акций Nikola падают более чем на 13% в ходе торгов в пятницу. За последний год рыночная стоимость автопроизводителя уменьшилась на 63,4% (до $2,4 млрд), в то время как индекс Nasdaq вырос на 11%.

Nikola
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