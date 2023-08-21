Акции Nikola подешевели на 10% на планах разместить конвертируемые бонды

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электрогрузовиков Nikola Corp. планирует разместить приоритетные конвертируемые облигации на сумму $325 млн, сообщает MarketWatch. На этой новости котировки Nikola упали более чем на 10% на предварительных торгах в понедельник

Первое размещение, на сумму $125 млн, состоится уже 21 августа.

Также компания сообщила, что отзыв более 200 электрогрузовиков из-за возможных проблем с возгоранием аккумуляторов может привести к серьезным расходам, а сроки возобновления выпуска этих машин пока не определены.

"Если расходы в связи с этими событиями окажутся выше, чем мы ожидаем, или мы не сможем распродать накопившиеся запасы или своевременно возобновить производство электрогрузовиков, то наш бизнес, результаты деятельности (включая достижение ожидаемых показателей поставок в оставшейся части 2023 года) и финансовые показатели могут испытать негативный эффект", - отмечается в сообщении.

С начала 2023 года капитализация Nikola уменьшилась на 9% (до $2,4 млрд), в то время как индекс S&P 500 вырос на 13,8%.