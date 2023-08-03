В Шебекине изменили оценку масштаба повреждений после возвращения жителей домой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сроки восстановительных работ в поврежденном обстрелами жилом секторе Шебекинского городского округа Белгородской области увеличились из-за выявления новых повреждений, сообщил во "Вконтакте" глава региона Вячеслав Гладков.

"Динамика работ хорошая, но на сегодняшний день еще не все работы по закрытию тепловых контуров выполнены. Почему? В начале прошлого месяца, когда мы приступали к масштабным работам, в Шебекино было зафиксировано около 47 тысяч кв. метров поврежденной кровли. На сегодняшний день выявлено 57 тысяч квадратных метров, из которых 43 тысячи мы уже отремонтировали", - объяснил он.

В частности, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа масштаб работ с начала июля вырос втрое. В Новой Таволжанке на начало июля было зафиксировано более 27 тысяч кв. метров поврежденной кровли. А сейчас, когда многие жители начали возвращаться в свои дома, стало видно, что площадь поврежденной кровли гораздо больше и составляет около 76 тысяч кв. метров.

"При этом объем работ проделан огромный. На сегодняшний день мы отремонтировали более 47 тысяч квадратных метров кровли, что сопоставимо с площадью 6,5 футбольных полей", - подчеркнул Гладков.

По его информации, в восстановительных работах в Шебекине участвуют 18 муниципальных образований региона, в Новой Таволжанке - девять.

"К работам привлечена 51 подрядная организация, ежедневно на объектах трудятся до 600 специалистов. Параллельно восстановительные работы идут в Валуйском и Грайворонском округах, где также заметна положительная динамика", - заключил губернатор.