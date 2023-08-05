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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области за сутки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, наибольшее число обстрелов пришлось на Белгородский район.

Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое - четыре минометных снаряда, по селу Журавлевка - два артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА две гранаты. В селе Солнцевка с беспилотника сброшена одна граната. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. "Зафиксировано 10 прилетов. Обошлось без последствий", - отметил губернатор.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. По данным Гладкова, никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 минометных и т три артиллерийских снаряда. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Сурково - зафиксировали два прилета.

"По селу Новая Таволжанка и хутору Панков выпущено по семь минометных снарядов, - сказано в сообщении. - В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет".

Белгородская область Вячеслав Гладков
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