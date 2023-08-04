Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вмешательство внерегиональных сил в ситуацию в Нигере вряд ли поможет урегулированию в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему", - сказал он журналистам, комментируя просьбу свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума к США и международному сообществу в целом помочь восстановить конституционный порядок в стране.

В Кремле с обеспокоенностью наблюдают за обстановкой в регионе.

"Мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию. Разумеется, мы обеспокоены той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе, и мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло без какого-либо ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней", - сказал он журналистам.