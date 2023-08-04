В Литве признали угрозой нацбезопасности более 1 тыс. граждан Белоруссии и России

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти Литвы признали угрозой нацбезопасности более 1 тыс. граждан Белоруссии и России, сообщает в пятницу Департамент миграции Литвы.

"В целом 1164 гражданина этих стран были признаны угрожающими национальной безопасности Литвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что список ведется с конца 2022 года, когда была введена специальная анкета для граждан России и Белоруссии при подаче ими ходатайств о выдаче или изменении документа, предоставляющего или подтверждающего право на проживание в Литве, выдаче нового разрешения на временное проживание или выдаче национальной визы. В анкете, в частности, имеются вопросы об отношении к специальной военной операции России на Украине, службе в вооруженных силах, образовании, актуальном и предыдущих местах работы.

"После оценки всей - публичной и непубличной - информации было установлено, что 910 граждан Беларуси представляют угрозу национальной безопасности. Из них 337 было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве, 121 отказали в смене такого документа. У 205 белорусов аннулированы ранее действовавшие разрешения на временное проживание. Двум гражданам Беларуси было отказано в выдаче разрешений на постоянное проживание в Литве, у четырех такие документы были отозваны. 241 белорус получил отрицательный ответ при подаче заявления на получение национальной литовской визы", - говорится в сообщении миграционного департамента.

"254 гражданина России признаны представляющими угрозу национальной безопасности. 43 россиянам было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, 46 - в продлении. Еще у 59 граждан России были аннулированы ранее действовавшие разрешения на временное проживание, а 52 россиянина лишились постоянного вида на жительство в Литве. Принято решение не выдавать постоянный вид на жительство в Литве при первом обращении за ним для двух граждан России. Национальная виза не была выдана 52 россиянам, обратившимся за ней", - добавили там.

Сообщается, что всем им также был запрещен въезд в Литву.

"Департамент миграции, который оценивает запросы и поступающие сведения граждан России и Беларуси, перед принятием решения всегда сотрудничает и консультируется с тремя национальными учреждениями - Департаментом государственной безопасности, Службой охраны государственной границы и полицией", - отметили в департаменте.