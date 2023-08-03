В Литве заявили о готовности закрыть границу с Белоруссией

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа заявил об усилении охраны границы с Белоруссией и готовности ее закрыть.

"Мы рассматриваем закрытие границы с Беларусью, но это нужно согласовать с Польшей и Латвией", - сказал Науседа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сувалках в четверг. Его цитирует польский портал bia24.

Науседа отметил, что Литва усилила охрану границ "после того, как группа "Вагнер" начала развертывание своих подразделений в Беларуси".