Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Джидде начинаются консультации по урегулированию на Украине

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии в субботу стартуют консультации вокруг мирного урегулирования на Украине, в которых примут участие представители 30 стран мира.

Переговоры, как ожидается, продлятся два дня. Они пройдут в городе Джидда в основном - на уровне советников по безопасности. Ожидается, что в консультациях примут участие официальные лица из Бразилии, Великобритании, Замбии, Китая, Египта, ЕС, Индии, Индонезии, Мексики, Польши, США, Чили, Южной Кореи, ЮАР. В частности, Китай представит спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй.

Власти Саудовской Аравии заявили, что "ожидают, что эта встреча внесет вклад в укрепление диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями и координации на международном уровне по путям урегулирования кризиса посредством политических и дипломатических усилий".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за переговорами по Украине, которые намерена провести Саудовская Аравия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как сообщалось, заявила, что в Москве рассматривают планируемую в Саудовской Аравии многостороннюю встречу по ситуации на Украине как попытку создания антироссийской коалиции.

В конце июня аналогичная встреча прошла в столице Дании Копенгагене, в ней, в частности, приняли участие Бразилия, Индия, Турция и ЮАР, а также США, Украина и западные страны. Собеседники СМИ, знакомые с ситуацией, отметили, что тогда был большой разрыв во взглядах между Украиной и большинством участвующих развивающихся стран

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Специалисты NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

Специалисты NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

Туроператор "Колибри" объяснил выселение детей из отеля в Турции овербукингом

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что потери ВСУ за июнь-июль превысили 43 тыс. военных

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе

Число погибших в результате схода оползня в Грузии увеличилось до семи

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

Акции Berkshire Hathaway подорожали до исторического максимума

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

В Сейме Литвы анонсировали закрытие нескольких пограничных пунктов с Белоруссией

В Сейме Литвы анонсировали закрытие нескольких пограничных пунктов с Белоруссией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });