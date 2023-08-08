МИД Мали расценил возможное внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере как катастрофу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп выразил сожаление относительно угрозы военного вмешательства в ситуацию в Нигере Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), предупредив, что это приведет к катастрофе.

По его словам, которые в понедельник вечером привела французская газета Le Figaro, в Бамако (столица Мали - ИФ) не понимают, что "ЭКОВАС может располагать военной силой для восстановления свергнутой власти".

Министр отметил, что Мали "никогда не получала (от ЭКОВАС) в помощь ни одного "калашникова", чтобы отражать атаки джихадистов".

На фоне закрытия захватившими власть в Нигере путчистами воздушного пространства страны - "в связи с угрозой интервенции ЭКОВАС", глава малийской дипломатии указал на то, что такое вмешательство может обернуться "катастрофой".

"Мы видим результат военной силы, которую использовали в соседних странах или других регионах. Это катастрофа", - сказал Диоп в присутствии своей коллеги из Буркина-Фасо Оливии Руамба во время мероприятия, посвященного углублению двусторонних отношений.

"Ирак был завоеван, чтобы принести демократию. Двадцать лет спустя страна в тяжелом положении. Затем Ливия... можно было бы приводить и другие примеры", - отметил глава малийского внешнеполитического ведомства.

"Мали вместе с Буркина-Фасо выступает против любой идеи вмешательства или идеи внешнего военного вмешательства для решения внутренних политических проблем", - добавил он.

В воскресенье истек срок ультиматума ЭКОВАС, выдвинутого 30 июля: нигерским мятежникам дали семь дней, чтобы вернуть к власти смещенного ими президента Мохамеда Базума, пригрозив в противном случае применить силу.

В понедельник путчисты ввели дополнительные меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры Нигера, в частности увеличили число военных в столице страны Ниамее.

В столичном аэропорту еще в воскресенье были усилены меры безопасности. Так, гражданский персонал попросили пока не выходить на работу, отключена система освещения взлетно-посадочных полос.

В ночь на понедельник военное руководство Нигера закрыло воздушное пространство страны в связи с угрозой военной интервенции ряда соседних стран.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против Базума, главу государства отстранили от власти. Генштаб нигерской армии поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Руководство Мали и Буркина-Фасо заявили, что воспримут как объявление им войны им любое иностранное военное вмешательство во внутренние дела Нигера.