В Польше задержали белоруса, подозреваемого в работе на российскую разведку

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Польше задержали еще одного человека, которого подозревают в связях с российской разведкой. Об этом сообщил в пятницу польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали очередного, уже шестнадцатого подозреваемого в работе на российскую разведывательную сеть. Гражданин Белоруссии Михаил А. принимал участие в разведывательных действиях в отношении военных объектов и портов. Его взяли под стражу", - написал Каминьский в твиттере.

По данным Польского радио, надзор за ходом расследования поручен департаменту по делам организованной преступности и коррупции в прокуратуре города Люблина.

Радио со ссылкой на Агентство внутренней безопасности Польши отмечает, что Михаил А. приехал в Польшу в 2021 году и установил контакт с координатором разведывательной сети. "Установлено, что задержанный сознательно занимался сбором информации о критически важных объектах инфраструктуры в Польше, за что получал вознаграждения", - приводятся слова представителя прокуратуры.

Радио также напоминает, что до этого случая при аналогичных обстоятельствах были задержаны 15 человек, все они заключены под стражу по решению суда.