Польша предложила гражданам США покинуть Белоруссию через КПП "Тересполь"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Польша предложила гражданам США выехать из Белоруссии через КПП "Тересполь", сообщила пресс-служба польской Пограничной стражи.

"В ответ на настоятельный призыв посольства США к своим гражданам покинуть территорию Беларуси, Польская пограничная стража сообщает, что они могут въехать в Польшу через погранпереход в Тересполе (Брест на белорусской стороне - ИФ)", - говорится в сообщении.

Посольство США в Минске 21 августа призвало сограждан немедленно покинуть Белоруссию в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом. Дипломаты предлагают американцам выезжать через оставшиеся открытыми пограничные переходы с Литвой и Латвией или покинуть страну авиарейсом, но не рекомендуют выезжать в Россию или на Украину.

В посольстве напомнили о недавнем закрытии Литвой двух КПП на границе с Белоруссией и что правительства Польши, Литвы и Латвии заявили, что возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов с Белоруссией.