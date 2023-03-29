УПЦ намерена отстаивать в суде свои права на Киево-Печерскую лавру

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Украинская православная церковь намерена отстаивать свои права на Киево-Печерскую лавру в судебном порядке, сообщают СМИ Украины.

29 марта украинские власти в одностороннем порядке разрывают с УПЦ договор аренды зданий на территории лавры. Многочисленные обращения как простых, так и известных людей в высокие инстанции, включая ООН, не заставили Киев изменить свои намерения. Во вторник вечером власти предупредили УПЦ, что у нее остается только один день на вывоз личных вещей из монастыря.

В свою очередь адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление об отсутствии оснований для расторжения договора аренды в одностороннем порядке. В суд также подано заявление об обеспечении иска, которое позволило бы избежать противоправного выселения монахов с территории лавры.

По словам адвоката, монастырь и его представители неоднократно обращались с запросами к властям, пытаясь узнать результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которая якобы установила нарушения монастырем условий договора, однако в ответ было сказано, что запрашиваемая информация имеет гриф "Для служебного пользования" и поэтому не может быть предоставлена.

"Следовательно, заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и одновременно лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения по этому поводу. Именно эта несправедливость и послужила основанием для обращения за судебной защитой", - пояснил протоиерей Чекман.

В иске также говорится, что незаконное в одностороннем порядке прекращение действия договора приведет к лишению права на жилье монахов в условиях военного положения, которые официально зарегистрированы и проживают в лавре.

Наконец, "восстановительные и капитальные работы в культовых зданиях и сооружениях были проведены благодаря пожертвованиям верующих Украинской православной церкви, право на вероисповедание которых будет нарушаться в случае уничтожения или повреждения имущества, передачи его третьим лицам, предоставления разрешений другим религиозным организациям на проведение богослужений", - резюмировал священник.

Тем временем сотни прихожан УПЦ пришли в среду утром в Киево-Печерскую лавру, чтобы помолиться о сохранении этой святыни.

Украинские СМИ показали площадь лавры в этот час, где собрались около 400 верующих, которые совершают коленопреклоненную молитву. Среди собравшихся есть и знаменитый боксер Александр Усик, который также является прихожанином канонической Церкви. В 2018 году, отвечая на вопрос о том, как он себя поведет в случае силовых действий в отношении лавры и насилия над священнослужителями, Усик сказал: "Я встану на сторону монахов".