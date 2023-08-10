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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Лидер КНДР призвал к активизации военных приготовлений в "наступательном ключе"

Лидер КНДР призвал к активизации военных приготовлений в "наступательном ключе"
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи призвал к активизации военных приготовлений в "наступательном ключе", сообщает ЦТАК.

"Он глубоко обобщил и проанализировал нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове и в его окрестностях и сделал важный вывод о дальнейшей активизации военных приготовлений Корейской народной армии в наступательном ключе", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын подчеркнул важность подготовки "сильной армии", а также "необходимость увеличения мощных ударных средств, предназначенных для сдерживания войны, и приложения дальнейших усилий к работе по оперативному размещению таких средств в боевом порядке во всех частях", отмечает агентство.

Во время встречи генерал армии Пак Су Ир был освобождён от должности начальника Генштаба, а вице-маршал Ли Ён Гир назначен на его место, сказано в сообщении.

Другие "важные задачи", обсуждавшиеся в ходе встречи, включали подготовку к параду по случаю 75-летия основания Республики 9 сентября, добавляет ЦТАК.

КНДР Ким Чен Ын
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