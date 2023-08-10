Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Тегеран назвал условие для возвращения к ядерному соглашению

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Иран привержен выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в случае, если все стороны будут выполнять свои обязательства, заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Об этом сообщает агентство Mehr.

"Что касается СВПД, если остальные стороны вернутся к своим обязательствам, Иран подойдет со всей ответственностью и лояльностью к исполнению условий соглашения", - заверил министр.

Также он коснулся темы потенциального вступления Ирана в группу стран БРИКС, отметив, что подход Тегерана к БРИКС заключается в укреплении многополярной системы отношений. Кроме того, глава МИД Ирана в очередной раз отверг обвинения в том, что в ходе украинского конфликта используются беспилотники иранского происхождения.

Пандор и Абдоллахиян обсуждали наиболее важные международные и двусторонние темы "на полях" 15-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой, сообщает IRNA.

Иран МИД СВПД Хоссейн Амир Абдоллахиян ЮАР Наледи Пандор БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЭКОВАС призвал нацеливаться на мирные варианты решения кризиса в Нигере

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

Что случилось этой ночью: четверг, 10 августа

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Кандидата в президенты Эквадора застрелили на предвыборном митинге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });