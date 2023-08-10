Тегеран назвал условие для возвращения к ядерному соглашению

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Иран привержен выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в случае, если все стороны будут выполнять свои обязательства, заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Об этом сообщает агентство Mehr.

"Что касается СВПД, если остальные стороны вернутся к своим обязательствам, Иран подойдет со всей ответственностью и лояльностью к исполнению условий соглашения", - заверил министр.

Также он коснулся темы потенциального вступления Ирана в группу стран БРИКС, отметив, что подход Тегерана к БРИКС заключается в укреплении многополярной системы отношений. Кроме того, глава МИД Ирана в очередной раз отверг обвинения в том, что в ходе украинского конфликта используются беспилотники иранского происхождения.

Пандор и Абдоллахиян обсуждали наиболее важные международные и двусторонние темы "на полях" 15-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой, сообщает IRNA.