Глава МИД Ирана уверен, что вступление Тегерана в БРИКС укрепит позиции экономического союза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Включение Ирана в состав БРИКС может принести значимую выгоду объединению, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"В сфере энергетики и безопасности Иран является важным игроком для БРИКС. Вступление Ирана и других богатых энергоресурсами стран, таких как Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ, в БРИКС и их активная роль в развитии энергетического сектора позволят в дальнейшем укрепить позиции этого экономического союза", - приводит "Мехр" слова министра с конференции "Иран и БРИКС".

Министр отметил, что сотрудничество Ирана с БРИКС уже развивается в некоторых сферах, и это воплощается, в частности, в налаживании работы международного транспортного коридора "Север - Юг".

По данным "Мехр", замглавы МИД РФ Сергей Рябков присутствовал на этой конференции.

В МИД РФ ранее сообщали, что во время консультаций в Тегеране Рябков и Абдоллахиян также подтвердили настрой на продолжение усилий по восстановлению иранской ядерной сделки.

После саммита БРИКС, прошедшего летом прошлого года, Иран подал заявку на членство в организации, объединяющей Бразилию, Индию, Китай, Россию и ЮАР.

В начале июня делегация Ирана во главе с Абдоллахияном участвовала во встречах глав МИД БРИКС и "друзей БРИКС" в Кейптауне. Абдоллахиян тогда подчеркнул, что Иран, наряду с другими заинтересованными странами, может стать надежным партнером для БРИКС в будущем.

Ранее стало известно, что участники августовского саммита БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года в ЮАР, обсудят возможности расширения объединения.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор подчеркнула, что уже 23 страны официально проявляли интерес к возможности присоединения к БРИКС.