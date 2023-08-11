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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Новая польская дивизия разместится на границе с Белоруссией до конца осени

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Новая пехотная дивизия приступит к несению службы на границе с Белоруссией до конца осени, сообщил агентству PAP министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы создаем временную инфраструктуру для частей 1-й пехотной дивизии легионов. Сегодня был подписан контракт на закупку 120 контейнеров с оборудованием для частей в Воеводзине и Чартаеве (города Подляского воеводства, граничащего с Гродненской областью Белоруссии - ИФ). Через три месяца солдаты начнут там постоянную службу, - сказал он. - Мы укрепляем восточный фланг - это инвестиции в безопасность поляков и наших союзников".

Минобороны Польши в январе объявило, что сформирует новую дивизию на своей восточной границе. Сообщалось, что дивизия "будет оснащена лучшим оборудованием, которое уже стоит на вооружении у польской армии и которое будет приобретено в ближайшее время". В Минобороны Польши подчеркивали, что формирование дивизии позволит "подготовить более эффективную оборону в случае нападения".

Дивизия, состоящая из четырех бригад, будет дислоцироваться на территории Подляского воеводства на северо-востоке Польши. Она будет вооружена американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2. В ее составе будет действовать артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами производства Польши Krab и Южной Кореи К-9, а также беспилотными системами разведки.

Мариуш Блащак Минобороны Белоруссия Польша Подляское воеводство Воеводзин
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