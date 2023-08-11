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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Польша впервые проводит военные учения с применением ЗРК Patriot

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Польша впервые проводит учения с использованием ЗРК MIM-104 Patriot с интегрированной системой боевого управления IBCS, сообщил агентству PAP министр обороны страны Мариуш Блащак.

"На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Обучение касается интеграции всех элементов высшего уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал он.

Польша выбрала систему Patriot в качестве основы программы ПВО средней дальности Wisla в апреле 2015 года, напомнило PAP. Межправительственный контракт на первом из двух предполагаемых этапов был подписан в 2018 году. Стоимость контракта составляет $4,75 млрд и предусматривает поставку двух батарей Patriot (16 пусковых установок).

Комплекты интегрированы с новой системой управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) от Northrop Grumman. Эта система должна позволить включить различные системы ПВО в одну комплексную, многослойную систему. IBCS в настоящее время также внедряется в армии США.

В июне Госдепартамент США одобрил продажу Польше еще 48 пусковых установок Patriot, в комплект которых входят IBCS и 600 ракет PAC-3 MSE. Предварительная стоимость контракта составляет $15 млрд.

Patriot Мариуш Блащак Польша США Northrop Grumman IBCS Минобороны
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