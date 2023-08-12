Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR4-01, сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в воскресенье в 01:26 по Пекинскому времени (в субботу в 20:26 МСК) со стартовой площадки космодрома Сичан.

Ранее на этой неделе китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" вывела на орбиту радиолокационный спутник "Хуаньцзин Цзяньцай-2-06" для мониторинга окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Выведенный аппарат оснащен технологией радиолокационного синтезирования апертуры, которая позволяет делать снимки в высоком разрешении при любых погодных условиях.

Китай CASC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС осудил переворот в Нигере и поддержал решения саммита ЭКОВАС

Что произошло за день: суббота, 12 августа

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

Глава Крыма сообщил о еще одной сбитой ракете над Керченским проливом

Польские военные предотвратили прорыв границы нелегалами с территории Белоруссии

Польские военные предотвратили прорыв границы нелегалами с территории Белоруссии

Что случилось этой ночью: суббота, 12 августа

Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 67 человек

Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 67 человек

США готовы начать обучение украинских летчиков полетам на F-16

США готовы начать обучение украинских летчиков полетам на F-16
Военная операция на Украине

WSJ сообщила об отказе Египта поставлять оружие Украине по просьбам США

Что произошло за день: пятница, 11 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });