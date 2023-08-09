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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" успешно вывела на орбиту радиолокационный спутник "Хуаньцзин Цзяньцай-2-06" для мониторинга окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций, сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён в 06:53 по Пекинскому времени (01:53 по Москве) со стартовой площадки космодрома Тайюань.

Выведенный аппарат оснащён технологией радиолокационного синтезирования апертуры, которая позволяет делать снимки в высоком разрешении при любых погодных условиях.

Снимки, полученные спутником, будут использоваться МЧС Китая для предотвращения природных катастроф и ликвидации их последствий, а также министерством экологии и окружающей среды в области защиты окружающей среды, в сельском хозяйстве, разведке природных ресурсов и лесоводстве.

Китай Пекин Чанчжэн
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