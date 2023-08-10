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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:24

Китайская ракета Ceres-1 вывела на орбиту семь спутников

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Ceres-1 ("Церера-1") частной китайской аэрокосмической компании Galactic Energy успешно вывела на орбиту семь спутников разного назначения, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлён в 12:03 по Пекинскому времени (07:03 по Москве) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

На орбиту были запущены семь аппаратов, в том числе спутник дистанционного зондирования Земли "Сигуан-1".

Этот запуск стал седьмым успешным запуском подряд для компании, что стало рекордом для частных аэрокосмических предприятий Китая. Всего, по данным компании, в 2023 году планируется осуществить 8-10 запусков ракеты этой серии.

Четырехступенчатая ракета сверхлегкого класса "Церера-1" способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км.

Китай Цзюцюань Galactic Energy Ceres-1
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