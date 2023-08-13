Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 августа

Осуждение ЕС переворота в Нигере, смерть Наталии Королевой, заявление РКН об отсутствии в РФ ограничений работы иностранных поисковых сервисов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЕС осудил переворот в Нигере и поддержал решения саммита ЭКОВАС. В Брюсселе также призвали освободить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума и его семью.

- Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Королева. Наталия Королева скончалась на 89-м году жизни. Она преподавала в Первом медицинском институте, защитила докторскую диссертацию, являлась врачом-хирургом, состояла в Союзе писателей.

- РКН заявил, что не блокирует Google и другие иностранные поисковые сервисы в РФ. При этом регулятор порекомендовал "всегда пользоваться отечественными сервисами".

- Первая линия завода "Арктик СПГ 2" доставлена к месту установки на Гыданском полуострове. После монтажа платформы запланировано подсоединение технологических трубопроводов к береговым объектам предприятия.

- Военные РФ обнаружили и уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью. В Минобороны России уточнили, что пострадавших и разрушений нет.