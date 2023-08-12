ЕС осудил переворот в Нигере и поддержал решения саммита ЭКОВАС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз подтверждает свое осуждение переворота в Нигере и поддерживает выводы саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в этой стране.

"ЕС вновь заявляет о своем решительном осуждении переворота в Нигере, который может иметь только негативные последствия для благополучия и безопасности населения страны, а также для региональной стабильности", - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии напоминает о поддержке Евросоюзом отстраненного от власти президента Мохамеда Базума и приветствует "решения, принятые руководителями государств ЭКОВАС на втором внеочередном саммите, посвященном ситуации в Нигере, 10 августа 2023 года и, в частности, намерение продолжать искать дипломатическое решение нынешнего кризиса, предусматривая при этом приведение в готовность резервных сил".

"ЕС полностью поддерживает усилия ЭКОВАС и готов помогать им, в том числе путем установления нового режима индивидуальных санкций", - говорится в сообщении.

В нем также осуждается "незаконное задержание президента Базума и его семьи" и содержится призыв "к их немедленному и безоговорочному освобождению".

"В связи с кризисом в Нигере ЕС продолжит оказывать гуманитарную помощь и оставаться на стороне нигерского народа", - заявили в Брюсселе.

В столице Нигерии Абудже 10 августа состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".

Вместе с тем президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу заявил, что члены этой региональной африканской организации готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, в том числе, в крайнем случае, идею применения силы.

Участники совещания согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.