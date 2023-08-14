Что случилось этой ночью: понедельник, 14 августа

Последствия атаки БПЛА в Белгороде, военные Нигера хотят судить свергнутого президента, Ким Чем Ын призвал нарастить производство ракет

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять квартир и 16 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, по его словам, житель белгородского поселка Борисовка пострадал от взрыва неустановленного боеприпаса. Также вечером в воскресенье над регионом был сбит украинский беспилотник самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.

- Военные Нигера намерены судить свергнутого президента Мохамеда Базума за "государственную измену". Представитель путчистов полковник Амаду Абдраман также раскритиковал введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) санкции, назвав их незаконными, бесчеловечными и унизительными.

- Лидер КНДР призвал к "резкому увеличению" мощностей по производству ракет. Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить северокорейскую армию "подавляющей военной силой" для "полной готовности к реагированию на любую войну в любое время".

- Террористы группировки "Исламское государство" (организация запрещена в РФ) взяли ответственность за нападение в иранском городе Шираз. Накануне боевики зашли в мавзолей Шах-Черах и открыли огонь, убив одного человека и ранив семерых.

- ВМС Великобритании сопроводили более 100 российских боевых кораблей за два года. В 2021 году военно-морской флот Соединенного Королевства сопроводил 66 российских кораблей, 41 корабль был сопровожден в 2022 году, сообщила британский замминистра обороны Аннабель Голди.

- ЦСКА обыграл "Сочи" в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Эта победа стала для московского клуба третьей подряд.